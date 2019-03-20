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02:35 20.03.2019

Частично перекрыто движение на путепроводе на пересечении Броварского проспекта

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Движение на путепроводе на пересечении Броварского проспекта частично перекрыто из-за поврежденной балки пролетного строения, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Вследствие небрежности водителя грузовика повреждена балка пролетного строения путепровода на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во вторник днем водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учитывая габариты искусственного сооружения, повредил балку № 4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей.

"Балка повреждена с потерей несущей способности", - отметили в "Киевавтодоре".

Кроме того, в ведомстве отметили, что кран перевозили в состоянии превышения габарита, без документов и необходимого сопровождения.

Отмечается, что для обеспечения безопасности правая полоса движения в направлении бульвара Верховной Рады будет закрыта.

Теги: #проспект #украина #движение #ограничение #броварской
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