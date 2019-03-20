События

01:28 20.03.2019

Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

2 мин читать

Касым-Жомарт Токаев в среду сложит с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступит к исполнению обязанностей президента страны.

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента.

Полномочия президента к К.Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Во вторник лидер нации Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий президента Казахстана с 20 марта и подписал соответствующий указ. В тот же день Н.Назарбаев по согласованию с ЦИК распорядился провести церемонию принесения присяги вступающим в должность президентом республики на совместном заседании палат в среду в 12:00.

В соответствии с Конституцией, полномочия президента республики переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана.

К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.

С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Республики Казахстан. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.

С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.

В октябре 2013 года указом президента назначен депутатом сената и избран председателем палаты. В сентябре 2017 года переизбран на должность спикера сената.

Теги: #президент #касым_жомарт_токаев #присяга #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 19.03.2019
Казахстанцы скупают доллары после заявления Назарбаева об уходе с поста президента, некоторые обменники прекратили продажу валюты

Казахстанцы скупают доллары после заявления Назарбаева об уходе с поста президента, некоторые обменники прекратили продажу валюты

15:31 19.03.2019
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

23:39 18.03.2019
Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

23:17 18.03.2019
Порошенко: в Украине нет, не было и не будет частных армий

Порошенко: в Украине нет, не было и не будет частных армий

22:34 18.03.2019
У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

17:39 18.03.2019
Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

17:07 18.03.2019
Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

14:05 18.03.2019
Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

13:43 18.03.2019
Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

08:24 18.03.2019
В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

Боевики во вторник 4 раза нарушили перемирие в зоне ООС – штаб

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

В Черновицкой области произошло ДТП, погиб один человек и трое пострадали

В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

Любое затягивание процесса Brexit обойдется ЕС расходами – Барнье

Аваков и Дюмон обсудили обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине

Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА