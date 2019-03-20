Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в среду сложит с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступит к исполнению обязанностей президента страны.

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента.

Полномочия президента к К.Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Во вторник лидер нации Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий президента Казахстана с 20 марта и подписал соответствующий указ. В тот же день Н.Назарбаев по согласованию с ЦИК распорядился провести церемонию принесения присяги вступающим в должность президентом республики на совместном заседании палат в среду в 12:00.

В соответствии с Конституцией, полномочия президента республики переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана.

К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.

С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Республики Казахстан. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.

С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.

В октябре 2013 года указом президента назначен депутатом сената и избран председателем палаты. В сентябре 2017 года переизбран на должность спикера сената.