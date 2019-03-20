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00:18 20.03.2019

Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

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Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Лычаковский районный суд Львова 19 марта арестовал солдата срочной службы, подозреваемого в убийстве пограничника, на 60 суток без возможности внесения залога.

"19 марта 2019 года Шевченковский районный суд Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

Также пограничнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины во Львовской области сообщали, что военнослужащий Мостиского отряда Госпогранслужбы получил огнестрельное ранение в понедельник и впоследствии скончался по пути в больницу.

Теги: #львов #арест #украина #суд
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