Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории Вилковского лесничества в Одесской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:50 пожар травяного настила в лесном массиве Вилковского лесничества ликвидирован. Площадь пожара тростника составляет 30 га", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

К тушению пожара привлечены 79 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 12 единиц техники и самолет АН-32П, три человека, одна единица техники МПК, пять человек, две единицы техники Вилковского лесничества, три трактора и 13 человек местного населения.

Авиация ГСЧС осуществила три сброса воды (24 тонны).

Как сообщалось, во вторник до обеда на территории Вилковского лесничества возник пожар – горело 30 га камыша и 20 га травяного настила.