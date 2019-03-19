В Черновицкой области произошло ДТП, погиб один человек и трое пострадали

В Новоселидском районе (Черновицкая обл.) между селами Редковцы и Топоровцы в результате съезда микроавтобуса "Renault Trafic" в кювет погибла его водитель, еще три человека пострадали.

"Двигаясь в направлении Черновцы-Хотин на микроавтобусе "Renault Trafic", 39-летняя черновчанка не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, водитель погиб", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Черновицкой области.

По информации полиции, вместе с водителем в автомобиле также находились трое пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести. Их доставили в Черновицкую больницу скорой медицинской помощи. Вскоре одного из пострадавших после осмотра врачей отпустили домой.

На месте происшествия работают правоохранители.