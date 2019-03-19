События

21:11 19.03.2019

В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

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В аэропорту Тегерана Мехрабад (Иран) в самолете произошел пожар, сообщает Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять машин скорой помощи. «Точных данных о количестве жертв нет», — сообщили в департаменте. Позже там уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.
На борту лайнера во время пожара находились 100 человек. 50 из них уже эвакуировали. Пожарные продолжают бороться с огнем. 
ILNA со ссылкой на главу местного департамента по ЧС уточняет, что пассажирский самолет при посадке не раскрыл шасси. Пожар в самолете, по данным собеседника агентства, произошел после приземления. Позже эти данные, выступая на одном из иранских телеканалов, подтвердил глава службы экстренной медицинской помощи Ирана Пир Хоссейн Коливанд, передает Reuters.
Остальных деталей случившегося собеседники не приводит. 
 

Теги: #иран #тегеран
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