Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что введенные США против Венесуэлы ограничительные меры еще не самые серьезные, которые могли бы принять американские власти.

"Мы можем ввести еще более серьезные санкции (против Венесуэлы - ИФ), и у нас есть все возможности для этого. Введенные санкции - не самые тяжелые", - сказал Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне.

Ранее во вторник министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) государственную золотодобывающую компанию Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриана Антонио Пердомо Мата, который в прошлом году возглавил компанию Minerven.

Ограничительные меры были введены после того, как на прошлой неделе американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти США готовят дополнительные санкции против этой страны.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже вводили санкции в отношении ряда лиц этой страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Впоследствии Минфин США добавил в санкционный список шесть граждан Венесуэлы в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.