События

19:58 19.03.2019

Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева

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В Киеве в подъезде многоэтажного жилого дома на ул.Сулеймана Стальского произошел взрыв, в результате инцидента пострадал мужчина.

"Происшествие произошло на ул.Сулеймана Стальского в Днепровском районе. В полицию позвонил мужчина и сообщил о взрыве во втором подъезде", - сообщает во вторник отдел коммуникации полиции г.Киева.

На месте происшествия находятся патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы. Проводится осмотр подъезда и сбор вещественных доказательств для проведения экспертизы.

Повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Начато уголовное производство.

"По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму", - сообщили в полиции.

Следователи Днепровского управления полиции после первоочередной проверки определятся с правовой квалификацией этого события.

Правоохранители разыскивают человека, который причастен к взрыву.

Теги: #днепр
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