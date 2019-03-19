Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

Спасатели локализовали пожар на территории Вилковского лесничества в Одесской области - на 20 га травяного настила, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:08 пожар травяного настила на лесном массиве Вилковского лесничества локализован на площади 20 га. Площадь пожара камыша составляет 30 га, скорость ветра 4 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

Угрозы населенным пунктам нет.

Авиация ГСЧС осуществила три сброса воды (24 тонны).

Как сообщалось, во вторник до обеда на территории Вилковского лесничества возник пожар – горело 30 га камыша и 20 га травяного настила.