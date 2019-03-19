Боевики во вторник 4 раза нарушили перемирие в зоне ООС – штаб

Незаконные вооруженные формирования во вторник с начала суток осуществили четыре обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских подразделений нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток противник четыре раза открывал огонь по позициям наших войск. В том числе трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. (…) Потерь среди личного состава подразделений объединенных сил нет", - говорится в сводке (по состоянию на 18:00 вторника) на странице ООС в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов велся обстрел в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.