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17:52 19.03.2019

Аквапарк в ТРЦ Dream Town закрывается в связи с реконструкцией ТРЦ

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Аквапарк юрского периода Dream Island в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Dream Town по пр.Оболонский, 1-б закрывается с 2 апреля 2019 года на реконструкцию, в объекте планируется обновление всего третьего этажа, сообщил ТРЦ Dream Town в Facebook.

В пресс-службе ТРЦ Dream Town агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили информацию о планируемом закрытии аквапарка в связи с реконструкцией ТРЦ, в основном третьего этажа.

"Аквапарк закрывается в связи с реконструкцией, планируются изменения всего третьего этажа. Информировать о дальнейших шагах будем по мере предоставления информации", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, пока информация о том, планируется ли поэтапная реконструкция всего ТРЦ, отсутствует. Также пока не известны запланированные сроки завершения реконструкции.

Как сообщалось, открытие первой очереди ТРЦ Dream Town на пр.Оболонский, 16 в столице состоялось в 2009 году, второй – в 2011 году. Общая площадь ТРЦ составляет 162 тыс. кв. м, арендная - 95 тыс. кв. м.

Девелопером данного проекта выступило ООО "Вита Веритас" (Киев), разработчиками концепции – американская компания Laguarda.Low и SQM Experts. Согласно концепции, каждый атриум комплекса декорирован в стилистике определенной страны.

ООО "Вита Веритас" создано в 2005 году, занимается арендой и управлением собственной или арендуемой недвижимостью.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на март-2019 владельцами ООО выступают Александр Меламуд (0,9%) и компания "Мулонорт Трейдинг Лимитед" (99%), Людмила Шаповал (0,1%). Руководителем компании указан Гари Корогодский.

Теги: #киев #реконструкция #аквапарк
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