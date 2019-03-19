События

17:40 19.03.2019

Правоохранители задержали второго подозреваемого в поджоге магазина на Оболони в Киеве

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Правоохранители задержали второго подозреваемого в поджоге магазина на Оболони в Киеве

 Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге магазина в Оболонском районе столицы, который оказался сообщником задержанного накануне члена экстремистской организации, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на ул.Крещатик в Киеве.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Киева, 17 марта ночью в полицию поступило сообщение о том, что на Оболонском проспекте горит магазин.

На указанный адрес выехали следственно-оперативная группа, спасатели и кинологи. На месте работники полиции пообщались со свидетелями, которые сообщили, что видели двух мужчин, которые облили фасад магазина, подожгли его и скрылись:

"Мы пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Как выяснилось, одного из злоумышленников уже задержали 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Правонарушителем оказался неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Расследуется уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 18 марта 2019 года в Печерское управления полиции Киева был доставлен 53-летний житель Киева, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик.

Теги: #киев #roshen #правоохранители #нападение
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