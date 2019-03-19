События

17:36 19.03.2019

Количество подозреваемых в деле о присвоении земель НААН в Киевской области возросло до 9

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Количество подозреваемых в деле о присвоении земель НААН в Киевской области возросло до 9

Общее количество подозреваемых в присвоении особо ценных земель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в 2013-2014 годах возросло до девяти человек с семи.

Согласно сообщению на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 19 марта еще двум лицам сообщено о подозрении.

В частности, речь идет об экс-главном ученом секретаре НААН и экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

Как сообщалось, ранее статус подозреваемых по делу получили семь человек, среди них - чиновники НААН, Госземагентства в Киевской области и Службы безопасности Украины.

Как установили детективы НАБУ, в течение 2013-2014 годов подозреваемые инициировали принятие ряда решений, в результате которых 15,12 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет об участках в с.Гатное (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.), которые имели статус особо ценных земель и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Теги: #наан #земля #коррупция #набу #хищение
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