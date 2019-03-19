На Донбассе сбит самодельный ударный БПЛА боевиков – ООС

Незаконные вооруженные формирования безуспешно попытались применить самодельный ударный беспилотный летательный аппарат для нанесения потерь военнослужащим Объединенных сил, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

Как отмечается в сообщении, беспилотник был сбит на донецком направлении, точное место инцидента не сообщается. "Дрону противника были осуществлены препятствия средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией сбитого аппарата.