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14:30 19.03.2019

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

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СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании "Forex Trend Limited", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошеничество).

Теги: #мошенники #сбу #forex
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