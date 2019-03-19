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14:26 19.03.2019

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

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Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

10-я отдельная горно-штурмовая бригада (ОГШБ) с начала года уничтожила 5 единиц военной техники незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна-П", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Выступая на совете регионального развития Ивано-Франковской области в Коломые во вторник, президент отметил достижения бригад Вооруженных сил Украины, дислоцирующихся в Ивано-Франковской области, на Донбассе. По его словам, 10-я ОГШБ, отличившаяся в боях под Марьинкой, Попасной и Золотым, вновь находится в районе боевых действий.

"Сейчас особый состав бригады снова выполняет боевое задание на востоке и лидирует в уничтожении военной техники российских оккупантов. С начала года с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна" бригадой уничтожено 5 единиц вооружений военной техники врага, который в нарушение минских договоренностей открывал огонь в нашем направлении", - сказал П.Порошенко.

Президент также рассказал, что 114-я бригада тактической авиации осуществила более 100 боевых влетов с целью выполнения широкого круга заданий, в том числе поражения наземных целей и воздушной поддержки наземных подразделений.

Теги: #стугна #оос #порошенко #оружие #птрк
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