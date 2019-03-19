В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

Несколько десятков человек были эвакуированы из офисного здания, расположенного недалеко от штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Стражи порядка провели эвакуацию из-за поступившей угрозы взрыва.

Представитель полиции Илзе Ван де Кере отметила, что речь идет "о телефонном звонке с угрозой".

По данным агентства, территория вокруг здания оцеплена, на месте работают кинологи со служебными собаками.