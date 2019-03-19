События

14:09 19.03.2019

В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

1 мин читать
В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

Несколько десятков человек были эвакуированы из офисного здания, расположенного недалеко от штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Стражи порядка провели эвакуацию из-за поступившей угрозы взрыва.

Представитель полиции Илзе Ван де Кере отметила, что речь идет "о телефонном звонке с угрозой".

По данным агентства, территория вокруг здания оцеплена, на месте работают кинологи со служебными собаками.

Теги: #ес #минирование #брюссель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 18.03.2019
Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

13:43 18.03.2019
Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

13:35 18.03.2019
Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

13:22 18.03.2019
В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

12:07 18.03.2019
Могерини: Крым – это Украина

Могерини: Крым – это Украина

11:30 18.03.2019
Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

06:50 18.03.2019
Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

11:52 17.03.2019
ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

19:39 16.03.2019
Совет ЕС в понедельник проведет неформальное заседание, посвященное 5-ой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией

Совет ЕС в понедельник проведет неформальное заседание, посвященное 5-ой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 5,4 тыс. взрывоопасных предметов

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 5,4 тыс. взрывоопасных предметов

Первое заседание по делу Онищенко состоится 10 июня – НАБУ

Строительство метро на Виноградарь усилиями города и государства будет профинансировано точно - Порошенко

Новые станции метро на Виноградарь откроются в декбаре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

В Японии запретят физическое наказание детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА