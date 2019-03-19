События

10:33 19.03.2019

Первое заседание по делу Онищенко состоится 10 июня – НАБУ

2 мин читать
Первое заседание по делу Онищенко состоится 10 июня – НАБУ

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора, состоится 10 июня 2019 года, сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В феврале 2019 года в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины А.Онищенко - организатора "газовой схемы" и финансового директора подконтрольных народному депутату предприятий. Поскольку обвиняемые находятся вне пределов Украины, их будут судить заочно. Однако будут судить лишь через три месяца - первое заседание назначено на 10 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что судьи назначают заседание на середину июня во многих случаях. "Возможно, это связано с ожиданием начала работы Антикоррупционного суда, куда эти дела будут направлены по подсудностьи. Национальное бюро также надеется на быстрое начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов", - отмечают в Бюро.

Как сообщалось, 8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении А.Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. По его словам, в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #набу #дело #онищенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 19.03.2019
НБУ намерен внести изменения в инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте

НБУ намерен внести изменения в инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте

05:25 19.03.2019
НАБУ: Завершено досудебное расследование по факту получения столичными полицейскими взятки в $50 тыс.

НАБУ: Завершено досудебное расследование по факту получения столичными полицейскими взятки в $50 тыс.

12:00 18.03.2019
В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

14:53 17.03.2019
Переданные в 2017 году Генпрокуратурой материалы в основном касались деятельности компаний, подконтрольных двум нардепам - НАБУ

Переданные в 2017 году Генпрокуратурой материалы в основном касались деятельности компаний, подконтрольных двум нардепам - НАБУ

10:15 17.03.2019
В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

01:25 17.03.2019
Полиция открыла дела по заявлению о создании в Харькове колл-центра, сотрудники которого запугивают избирателей

Полиция открыла дела по заявлению о создании в Харькове колл-центра, сотрудники которого запугивают избирателей

18:23 15.03.2019
У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

14:02 15.03.2019
В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

01:01 15.03.2019
Руководитель САП допускает, что Сытник знал о потворствовании НАБУ незаконным схемам в оборонном комплексе

Руководитель САП допускает, что Сытник знал о потворствовании НАБУ незаконным схемам в оборонном комплексе

14:41 14.03.2019
НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 5,4 тыс. взрывоопасных предметов

Новые станции метро на Виноградарь откроются в декбаре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

Более 600 человек погибли при пожарах с начала года в Украине, 45 только за неделю

За минувшие сутки погиб боец ВСУ вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 5,4 тыс. взрывоопасных предметов

Строительство метро на Виноградарь усилиями города и государства будет профинансировано точно - Порошенко

Новые станции метро на Виноградарь откроются в декбаре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

В Японии запретят физическое наказание детей

Более 600 человек погибли при пожарах с начала года в Украине, 45 только за неделю

Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Режиссёр Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни - Союз кинематографистов России

Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА