Первое заседание по делу Онищенко состоится 10 июня – НАБУ

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора, состоится 10 июня 2019 года, сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В феврале 2019 года в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины А.Онищенко - организатора "газовой схемы" и финансового директора подконтрольных народному депутату предприятий. Поскольку обвиняемые находятся вне пределов Украины, их будут судить заочно. Однако будут судить лишь через три месяца - первое заседание назначено на 10 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что судьи назначают заседание на середину июня во многих случаях. "Возможно, это связано с ожиданием начала работы Антикоррупционного суда, куда эти дела будут направлены по подсудностьи. Национальное бюро также надеется на быстрое начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов", - отмечают в Бюро.

Как сообщалось, 8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении А.Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. По его словам, в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.