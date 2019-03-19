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10:32 19.03.2019

Строительство метро на Виноградарь усилиями города и государства будет профинансировано точно - Порошенко

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Строительство метро на Виноградарь усилиями города и государства будет профинансировано точно - Порошенко

 Президент Украины Петр Порошенко не сомневается в финансировании строительства новой линии Киевского метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива "Виноградарь".

"Общая стоимость введения в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект правды" оценивается в 6 млрд грн. И мы уже четко знаем, что совместными усилиями государства и города этот проект точно будет профинансирован", - сказал П.Порошенко в ходе презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива "Виноградарь" во вторник в Киеве.

По словам президента, этими станциями будут пользоваться около 150 тысяч киевлян ежесуточно.

Глава государства напомнил, что в прошлом году за счет проведения и взаимозачетов города с госбюджетом и принятия госбюджета на первую очередь линии метро от "Сырца" до "Виноградаря" было выделено 2,5 млрд. грн.

"В этом году планируется направить еще 1,5 млрд грн", - отметил П.Порошенко.

Теги: #киев #метро #порошенко
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