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10:09 19.03.2019

В Японии запретят физическое наказание детей

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В Японии запретят физическое наказание детей

Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.

Правительство Синдзо Абэ планирует вынести поправки на рассмотрение парламента 1 апреля.

По новым правилам любые виды физического наказания детей в качестве средства поддержания дисциплины будут запрещены в том числе родным и приемным родителям, воспитателям, няням и всем прочим соцработникам.

О необходимости ужесточения закона, защищающего права детей, в Японии заговорили после резонансного случая, о котором стало известно в феврале. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери, которая неоднократно жаловалась на насилие в доме, однако не получила никакой помощи от полиции и органов соцзащиты.

Теги: #япония #дети
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