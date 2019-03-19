Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

Берлин начинает аукцион для строительства сверхбыстрой мобильной сети 5G на фоне разногласий с США, связанных с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) запустит аукцион в 9:00 во вторник в Майнце.

"Независимо от того, будет ли поставщик из Швеции или Китая, компании должны соответствовать сертификационным требованиям и проверкам безопасности", - заявил журналистам глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

Последняя версия требований аукциона подразумевает обязательства победителей обеспечить к 2022 году минимальную скорость передачи данных 100 Мбит/с в зоне радиопокрытия, охватывающей 98% домохозяйств на территории всех 16-ти федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.

В настоящее время в стране работают четыре оператора, среди которых три основных провайдера мобильной связи Германии-Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Germany (O2), а также United Internet (1&1), немецкая компания, специализирующаяся на интернет-услугах.

Китайская фирма Huawei не является одним из участников торгов, но предоставляет четырем немецким компаниям необходимое оборудование.

Ранее США предупредили, что силы НАТО в Европе могут отказаться от каналов связи с Германией в том случае, если Берлин не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию телекоммуникационной инфраструктуры 5G.

"Мы обеспокоены тем, что их (Huawei - ИФ) телекоммуникационная система, особенно 5G., уже скомпрометировала себя невероятной способностью негласного получения информации", - заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

Он предупредил Германию, что "если эта система будет использована в структуре военной связи, мы не сможем с ними контактировать по этим каналам".

"С военной точки зрения это будет проблемой", - подчеркнул военачальник.

Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась успокоить высокопоставленных лиц в Вашингтоне, заявив, что Германия проконсультируется с США по поводу того, использовать ли технологию Huawei, но "определит для себя собственные стандарты".

Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческих секретов, препятствовании уголовному расследованию, уклонению от соблюдения экономических санкций в отношении Ирана и действиях в интересах китайского правительства.