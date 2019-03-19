В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении, на сайте ведомства во вторник утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, спасатели проинформировали о сходе снежной лавины в Прикарпатье.

"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) обнаружен сход лавины мокрого снега с северо-восточного склона г.Брескул. Объем и ущерб уточняются", – сказано в сообщении.