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07:41 19.03.2019

Утверждено обвинение заведующей аптекой в Харькове, присваивавшей средств от продажи лекарств

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Утверждено обвинение заведующей аптекой в Харькове, присваивавшей средств от продажи лекарств

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинение заведующей одной из харьковских аптек по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

"По данным следствия, фармацевт в течение года присваивала средства от реализации медикаментов...  Согласно санкции статьи ей грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, женщина не всегда печатала чеки покупателям, а деньги за товар забирала себе. За неполный год (с мая 2017 по апрель 2018) ей удалось "заработать" таким образом более 620 тыс. грн.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Теги: #прокуратура #украина #харьков #аптека
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