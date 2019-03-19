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07:25 19.03.2019

Трамп пожертвовал $100 тыс. из своей зарплаты министерству национальной безопасности США

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Трамп пожертвовал $100 тыс. из своей зарплаты министерству национальной безопасности США

Президент США опубликовал в своем Twitter фотографию чека на $100 тысяч, которые передал министерству внутренней безопасности США.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - написал Д.Трамп.

Как сообщали местные СМИ, в январе президент США пожертвовал $100 тыс. филиалу Национального института здоровья. В октябре он выделил еще $100 тыс. управлению по делам малого бизнеса.

Теги: #сша #благотворительность #трамп
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