НАБУ: Завершено досудебное расследование по факту получения столичными полицейскими взятки в $50 тыс.

Сотрудникам Главного управления Национальной полиции в городе Киеве сообщено о завершении досудебного расследования по факту получения ими неправомерной выгоды в размере $50 тыс., сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

"16 марта 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем сотрудникам Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о завершении досудебного расследования по факту получения ими неправомерной выгоды в размере $50 тыс.", – говорится в сообщении на странице Бюро в Фейсбук в понедельник.

В информации уточняется, что речь идет о двух следователях следственного отдела Подольского управления полиции в ГУНП в г.Киеве и оперуполномоченного Управления противодействия наркопреступности в ГУНП в г.Киеве. Действия всех лиц квалифицированы по ч.4. ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. Подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления.

Детективы НАБУ выяснили, что с конца сентября 2018 следователи Нацполиции вместе с оперуполномоченным требовали от гражданина, который имел статус подозреваемого в расследуемом ними уголовном производстве по факту сбыта прекурсоров неправомерную выгоду в размере $50 тыс. иначе они угрожали совершить действия, связанные с ограничением прав, свобод и законных интересов подозреваемого – "внести в суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей; привлечь к уголовной ответственности за якобы ст.306 УК Украины, другим эпизодам неправомерной деятельности; начать уголовное преследование за совершение дальнейшей деятельности, связанной со сбытом наркотиков".

В НАБУ напомнили, что в октябре 2018 следователи Нацполиции и оперуполномоченный были задержаны за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины, правоохранителям сообщили сотрудники СБУ и Военной прокуратуры, которые в то время расследовали дело. В ноябре 2018 подследственность в ней определили детективами Национального бюро.

В свою очередь детективы НАБУ установили, что подозреваемые правоохранители получили неправомерную выгоду, что является более тяжким преступлением. Следовательно, на основании собранных доказательств 15-16 марта 2019 им сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения - о совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.