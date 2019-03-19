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04:42 19.03.2019

В ДТП трех авто и маршрутки в Киеве пострадало четыре человека

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В ДТП трех авто и маршрутки в Киеве пострадало четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей маршрутного такси на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой в Киеве пострадало четыре человека, с разными травмами их госпитализировали, сообщил интернет-портал "Вартові.Еспресо".

"В Киеве, на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и трех легковушек", – говорится в сообщении на сайте портала в понедельник вечером.

В информации отмечается, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo на немалой скорости двигался со стороны Петровки в направлении станции метро "Шулявская". По словам свидетелей, проехав перекресток с ул.Щусева на запрещающий сигнал светофора, Chevrolet на следующем перекрестке, с ул.Дорогожицкой, протаранил задний бампер Fiat Doblo. После чего Chevrolet продолжил свое движение и врезался в зад Mitsubishi Outlander.

Сообщается, что затем неуправляемый Chevrolet врезался в заднюю часть маршрутки. После этого Chevrolet развернуло на 180 градусов и он загорелся.

Водители, проезжавшие мимо, сразу отреагировали на возгорание и самостоятельно до прибытия спасателей ГСЧС потушили пламя своими огнетушителями, отмечается в сообщении.

"Впрочем спасатели не остались без работы - по приезду, они с помощью специнструмента, достали из деформированной машины без сознания "шумахера" с Chevrolet. Кроме него, также пострадали еще трое пассажиров из маршрутки "Богдан". Всех четырех госпитализировали медики "скорой" с травмами различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
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