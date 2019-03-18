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18:41 18.03.2019

Префект парижской полиции отправлен в отставку после последней акции "желтых жилетов"

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Префект парижской полиции отправлен в отставку после последней акции "желтых жилетов"

Глава правительства Франции Эдуар Филипп отправил в отставку руководителя парижской полиции Мишеля Дельпюэша, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По его данным, объявление об отставке прозвучало на встрече Э.Филиппа с президентом страны Эмманюэлем Макроном в понедельник.

На смену М.Дельпюэшу назначен Дидье Лаллеман.

При этом Э.Филипп высказал сожаление в связи с выступлениями "желтых жилетов" на выходных, с которыми "нельзя мириться".

По его словам, правительство должно было дать "соответствующий ответ". "Стратегия поддержания порядка не была исполнена должным образом", - отметил он.

В субботу во Франции прошли очередные протесты. Во многих зданиях, расположенных на Елисейских полях, были выбиты стекла, в результате поджогов сгорели вывески баров и ресторанов, разрисованы и испорчены стены зданий. Некоторые банки, магазины и рестораны на одной из самых дорогих улиц Парижа оказались разграблены или разгромлены, в том числе знаменитый ресторан Fouquet's, магазины Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Nespresso.

По оценкам торгово-промышленной палаты Франции, беспорядки в субботу затронули около 100 магазинов на Елисейских полях, большей части из которых был нанесен существенный ущерб. "Пострадали все секторы, в том числе рестораны, отели, банки", - отметили в торгово-промышленной палате Франции.

По данным МВД, в акции протеста в субботу по всей стране приняли участие 32,3 тыс. манифестантов. "Желтые жилеты", которые всегда оспаривают официальную статистику своих акций, утверждают, что 16 марта в ней участвовали более 230 тыс. человек.

СМИ сообщают, что в Париже полиция задержала около 200 человек. По ранее распространенным данным парижской префектуры полиции, в столице в результате столкновений получили ранения 60 человек: 17 стражей порядка, один пожарный и 42 манифестанта.

Теги: #желтые_жилеты #франция #полиция #протесты
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