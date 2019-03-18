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18:15 18.03.2019

Апелляционный админисуд оставил в силе запрет на переименование проспекта Ватутина в честь Шухевича – Е.Бережная

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Апелляционный админисуд оставил в силе запрет на переименование проспекта Ватутина в честь Шухевича – Е.Бережная

Апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о приостановлении любых действий по переименованию столичного проспекта Генерала Ватутина в проспект им.Романа Шухевича, сообщила лидер общественного объединения "Сила добра" Елена Бережная.

"Сегодня коллегия судей Апелляционного административного суда отклонила требование партии "Свобода" отменить приостановление всех действий по переименованию проспекта имени легендарного полководца – генерала Николая Ватутина на Шухевича и оставила определение суда первой инстанции без изменений. Наш проспект продолжает носить имя освободителя Киева от немецких оккупантов", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатов из 120).

Окружной административный суд г.Киева 12 июня 2017 года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

По словам Е.Бережной, партия "ВО Свобода" пыталась добиться отмены мер по обеспечению иска по делу о переименовании проспекта имени Николая Ватутина в проспект Шухевича, однако в сентябре 2018 года Административный суд Киева отказал "Свободе" в отмене запрета на переименование проспекта.

Теги: #переименование #аппеляционный_суд #проспект #запрет
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