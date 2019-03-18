Боец ВСУ погиб с начала суток на Донбассе вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

С начала суток понедельника до 18.00 боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинских войск, трижды применив оружие, которое запрещено минскими договоренностями, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что все обстрелы боевики осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи с.Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи н.п. Хутор Вольный.