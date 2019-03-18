До трех человек возросло число жертв стрельбы в Утрехте

Мэр Утрехта Йан ван Занен заявил, что, по меньшей мере, трое человек погибли в результате стрельбы в трамвае в нидерландском городе Утрехт, информирует в понедельник интернет-портал британской газеты The Guardian.

Ранее сообщалось об одном погибшем, а также девяти пострадавших.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что полиция и прокуратура расследуют произошедшую трагедию.

"Сегодня наша страна подверглась атаке в Утрехте. Полицейские и прокуратура занимаются расследованием произошедшего", - сказал М.Рютте на пресс-конференции.

По данным издания, стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

Его личность была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, которые могли бы предоставить дополнительную информацию о подозреваемом.

Турецкая газета "Хюрриет" в свою очередь сообщает, что Г.Танис ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, он арестовывался несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

"Его арестовывали за предполагаемые связи с ИГ несколько лет назад, однако затем его отпустили на свободу", - приводит издание слова неназванного источника.

Ранее в понедельник стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте.