События

17:08 18.03.2019

До трех человек возросло число жертв стрельбы в Утрехте

1 мин читать
До трех человек возросло число жертв стрельбы в Утрехте

Мэр Утрехта Йан ван Занен заявил, что, по меньшей мере, трое человек погибли в результате стрельбы в трамвае в нидерландском городе Утрехт, информирует в понедельник интернет-портал британской газеты The Guardian.

Ранее сообщалось об одном погибшем, а также девяти пострадавших.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что полиция и прокуратура расследуют произошедшую трагедию.

"Сегодня наша страна подверглась атаке в Утрехте. Полицейские и прокуратура занимаются расследованием произошедшего", - сказал М.Рютте на пресс-конференции.

По данным издания, стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

Его личность была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, которые могли бы предоставить дополнительную информацию о подозреваемом.

Турецкая газета "Хюрриет" в свою очередь сообщает, что Г.Танис ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, он арестовывался несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

"Его арестовывали за предполагаемые связи с ИГ несколько лет назад, однако затем его отпустили на свободу", - приводит издание слова неназванного источника.

Ранее в понедельник стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте.

Теги: #стрельба #нидерланды #терроризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 18.03.2019
В Утрехте введен максимальный уровень террористической угрозы

В Утрехте введен максимальный уровень террористической угрозы

06:32 16.03.2019
Один человек ранен в результате стрельбы возле McDonald's в Николаеве

Один человек ранен в результате стрельбы возле McDonald's в Николаеве

16:37 15.03.2019
РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

07:23 15.03.2019
Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в расстрелах в мечетях

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в расстрелах в мечетях

06:48 15.03.2019
Премьер-министр Новой Зеландии назвала стрельбу в Крайстчерче "одним из самых мрачных дней" в истории страны

Премьер-министр Новой Зеландии назвала стрельбу в Крайстчерче "одним из самых мрачных дней" в истории страны

06:16 15.03.2019
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, по меньшей мере шесть человек убиты – СМИ

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, по меньшей мере шесть человек убиты – СМИ

13:27 11.03.2019
Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

09:22 11.02.2019
Нидерланды ведут переговоры о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

Нидерланды ведут переговоры о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

10:17 08.02.2019
Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

17:07 04.02.2019
Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

Боевики с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций ООС, погиб украинский военный – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный админисуд оставил в силе запрет на переименование проспекта Ватутина в честь Шухевича – Е.Бережная

Боец ВСУ погиб с начала суток на Донбассе вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Число жертв циклона "Идай", возможно, превышает тысячу человек

Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

Весна в Украине будет теплее обычного, но апрель начнется с похолодания

Минрегион разрешил проектировать светодиодное освещение в зданиях

Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Львовский авиаремзавод "Укроборонпрома" расширил технологические возможности по восстановлению фронтовых МиГ-29

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА