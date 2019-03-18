События

16:53 18.03.2019

Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

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Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

Неизвестные облили красной краской памятник участникам антитеррористической операции на востоке Украины в сквере имени Тараса Шевченко в Купянске Харьковской области.

"18 марта около 10:44 в дежурную службы Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике "Казацкий Крест" обнаружены следы красной краски, - сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к происшествию.

Теги: #вандализм #полиция #харьковская_область
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