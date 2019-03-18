Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

Неизвестные облили красной краской памятник участникам антитеррористической операции на востоке Украины в сквере имени Тараса Шевченко в Купянске Харьковской области.

"18 марта около 10:44 в дежурную службы Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике "Казацкий Крест" обнаружены следы красной краски, - сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к происшествию.