Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Находящийся под арестом руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский 14 марта был этапирован в Киев из Херсона через Одессу.

"Он уж четыре дня находится в камере вместе с еще несколькими заключенными, в очень плохих условиях. В камере нет электричества, поломаны места для сна – так называемые "шконки", не выданы матрацы", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

В связи с этим он намерен обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, поскольку, по его мнению, К.Вышинский находится в условиях, которые не соответствуют международным стандартам содержания

"Тем более, совсем недавно Лукьяновское СИЗО хвалилось своими как бы европейскими стандартами, но мы видим на примере Кирилла Вышинского, что такие стандарты не выдерживаются", - отметил А.Доманский.

Адвокат указал, что К.Вышинского доставили в Киев для участия 20 марта в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания К.Вышинского в мае 2018 года.

Затем, 26 марта, Подольский районный суд Киева начнет рассматривать обвинительный акт в отношении руководителя К.Вышинского, который прокуратура АР Крым направила в суд 6 марта.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.