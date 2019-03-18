События

16:17 18.03.2019

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

2 мин читать
Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Находящийся под арестом руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский 14 марта был этапирован в Киев из Херсона через Одессу.

"Он уж четыре дня находится в камере вместе с еще несколькими заключенными, в очень плохих условиях. В камере нет электричества, поломаны места для сна – так называемые "шконки", не выданы матрацы", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

В связи с этим он намерен обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, поскольку, по его мнению, К.Вышинский находится в условиях, которые не соответствуют международным стандартам содержания

"Тем более, совсем недавно Лукьяновское СИЗО хвалилось своими как бы европейскими стандартами, но мы видим на примере Кирилла Вышинского, что такие стандарты не выдерживаются", - отметил А.Доманский.

Адвокат указал, что К.Вышинского доставили в Киев для участия 20 марта в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания К.Вышинского в мае 2018 года.

Затем, 26 марта, Подольский районный суд Киева начнет рассматривать обвинительный акт в отношении руководителя К.Вышинского, который прокуратура АР Крым направила в суд 6 марта.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #крым #сизо #украина #вышинский #журналист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 18.03.2019
Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

16:25 18.03.2019
Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

16:24 18.03.2019
В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

16:10 18.03.2019
Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

15:37 18.03.2019
Австралия расширила санкции в отношении РФ

Австралия расширила санкции в отношении РФ

15:05 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

14:58 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

14:51 18.03.2019
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

14:51 18.03.2019
Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

Боевики с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций ООС, погиб украинский военный – Минобороны

СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

Весна в Украине будет теплее обычного, но апрель начнется с похолодания

Минрегион разрешил проектировать светодиодное освещение в зданиях

Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

Львовский авиаремзавод "Укроборонпрома" расширил технологические возможности по восстановлению фронтовых МиГ-29

Харьковские теплосети намерены поднять тарифы на тепло и горячую воду

Начальник управления образования Деснянской РГА Киева подозревается в злоупотреблениях при закупке оборудования для детсадов

Мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 г. стало больше - НБУ

Во Львовской области убит пограничник, обстоятельства выясняются

Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА