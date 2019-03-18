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15:54 18.03.2019

Львовский авиаремзавод "Укроборонпрома" расширил технологические возможности по восстановлению фронтовых МиГ-29

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Львовский авиаремзавод "Укроборонпрома" расширил технологические возможности по восстановлению фронтовых МиГ-29

ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" (ЛГАРЗ), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", проводит обновление мощностей и расширение технологических возможностей по восстановлению фронтовых истребителей типа Миг-29 , сообщила пресс-служба госконцерна.

Как уточняют в госконцерне, на сегодня авиаремзаводом обеспечено расширение номенклатуры ремонтируемых плат блоков авиационного и радиоэлектронного оборудования, а также авиационного вооружения истребителей типа МиГ-29.

"С целью качественной диагностики и сокращения времени ремонта плат, заводом закуплен современный автоматизированный диагностический комплекс (АДК) серии "Диана-4.6", предназначенный для диагностики сложных цифровых и цифро-аналоговых сменных элементов электронной аппаратуры", - отмечается в сообщении.

Также в 2018 году, без остановки технологического процесса предприятием за собственные оборотные средства обеспечена реконструкция линии подготовки и многослойного покрытия гальванического участка механического цеха № 7. В рамках модернизации производственной линии установлено новое отечественное оборудование и гальванические ванны из современных термопластичных материалов. Обновленное производство оснащено выпрямителями постоянного тока типа ВАКР-М, уточняет пресс-служба.

В настоящее время, отмечается в сообщении, ЛГАРЗ также продолжает опытно-конструкторские работы по проекту новой версии модернизации истребителей МиГ-29 - до варианта МиГ-29МУ2. Новая версия модернизации позволит расширить боевые возможности фронтовых МиГ-29 по нанесению высокоточных ударов по наземным целям, отмечают в госконцерне.

ГП "ЛГАРЗ" специализируется на восстановлении фронтовых истребителей. С 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома".

Теги: #укроборонпром #авиаремзавод #миг_29
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