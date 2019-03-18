Харьковские теплосети намерены поднять тарифы на тепло и горячую воду

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" (ХТС) анонсировало на 25 марта открытое обсуждение вопроса изменения тарифов на тепло и горячую воду.

Объявление об этом опубликовано на официальном сайте предприятия.

В частности, предприятие планирует увеличить стоимость централизованного отопления на 21,9%: для жителей домов со счетчиками до 1539 грн/Гкал, а для жителей домов без счетчиков – до 39,38 грн за 1 кв.м. в месяц на протяжении отопительного сезона. Предлагаемые тарифы на горячую воду больше действующих на 21,6% и составляют 93,22 грн за 1 куб.м. при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды и 86,32 грн за 1 куб.м. при отсутствии полотенцесушителей.

Как указано в обосновании, необходимость изменения тарифов вызвана, в частности, увеличением на 22% стоимости тепловой энергии для нужд населения, увеличением затрат на оплату труда на 23,04% и ростом тарифа на услуги централизованного водоснабжения КП "Харьковводоканал" на 19,6%.

Замечания и предложения к обнародованным материалам принимаются по 24 марта включительно в письменном или электронном виде. Для участия в открытом обсуждении необходимо подать в срок по 24 марта 2019 года включительно заявку в письменном или электронном виде, в которой указать фамилию, имя и отчество (для юридического лица – полное наименование), должность и контактные телефоны для обратной связи.