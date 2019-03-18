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14:58 18.03.2019

Начальник управления образования Деснянской РГА Киева подозревается в злоупотреблениях при закупке оборудования для детсадов

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Начальник управления образования Деснянской РГА Киева подозревается в злоупотреблениях при закупке оборудования для детсадов

Прокуратура Киева в понедельник сообщила о подозрении начальнику управления образования Деснянской районной в г.Киев государственной администрации в злоупотреблении служебными полномочиями, что повлекло ущерб государству на сумму более 1,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что начальница управления, действуя в интересах частной фирмы, в нарушение требований п. 4 ст. 36 закона Украины "О публичных закупках", приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района.

В результате нарушений государству нанесен ущерб на сумму свыше более 1,2 млн грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2. ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.

Теги: #киев #закупки #детсад #прокуратура #оборудование #подозрение
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