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14:42 18.03.2019

Мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 г. стало больше - НБУ

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Мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 г. стало больше - НБУ

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций с 77 грн в 2017 году, сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Василева.

"За 2018 год статистика по мошенническим операциям подросла. В 2018 году на 1 млн грн операций по платежным картам 92 грн приходится на незаконные операции, тогда как в 2017 году - 77 грн. Средний чек по незаконным операциям в 2018 году составил приблизительно 2,5 тыс. грн, тогда как в 2017 году - 2,1 тыс. грн", - сказала О.Василева в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.

По ее словам, самый большой процент мошеннических операций занимает интернет, а также фишинг с использованием методов социальной инженерии.

О.Василева подчеркнула важность повышения финансовой грамотности населения для снижения уровня карточного мошенничества.

Теги: #мошенничество #нбу #украина #платежные_карточки
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