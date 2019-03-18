Во Львовской области убит пограничник, обстоятельства выясняются

Военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы Украины (Львовская область) получил огнестрельное ранение в понедельник в результате обстоятельств, которые в настоящее время уточняются, и впоследствии скончался по пути в больницу, сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде. На место события немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Военнослужащий, из оружия которого был осуществлен выстрел, задержан.

Госпогранслужба создала ситуативную группу для проведения расследования и известила правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, которые могли привести к трагедии. На месте работает оперативно-следственная группа.