Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении
Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) боевиков на Авдеевском направлении, его элементы переданы специалистам для идентификации.
Как сообщается на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в понедельник, на Авдеевском направлении беспилотник противника совершал полет над позициями украинских подразделений с целью уточнения построения системы обороны и обнаружения системы огня подразделений объединенных сил.
"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника уничтожен. Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации", - сказано в сообщении.