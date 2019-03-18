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14:21 18.03.2019

В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

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В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

В МВД призывают граждан Украины не верить звонкам якобы из колл-центров с предупреждением не приходить на выборы президента.

"Буквально на днях появилась информация от сети "Опора", мы начали уголовное производство по этому факту: в разных областях появляются колл-центры, которые запугивают людей, чтобы они не шли на выборы", - рассказал руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Иван Стойко на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, эта схема работает на уменьшение явки избирателей на выборах.

"Людей запугивают тем, что на участках могут быть драки, потасовки, взрывы и так далее... Мы обращаемся к гражданам Украины: не поддавайтесь на такие провокации, вы защищены, у нас достаточно сил, чтобы выборы прошли спокойно и легитимно", - заверил советник министра.

В целом, по словам И.Стойко, в МВД поступило 3305 заявлений с информацией о нарушениях, открыто 175 уголовных производств по фактам нарушений, связанных с избирательным процессом, 24 людям предъявлено подозрение.

Кроме того, советник министра напомнил, что на нынешних выборах будет работать беспрецедентно большое количество международных наблюдателей - около 1,5 тыс., 742 зарегистрированы как официальные наблюдатели от иностранных государств и различных международных организаций.

Теги: #стойко #украина #мвд #выборы
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