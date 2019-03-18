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14:16 18.03.2019

В Утрехте введен максимальный уровень террористической угрозы

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В Утрехте введен максимальный уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт (Нидерланды) повышен до максимального, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

В городе Утрехт власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам.

Национальное управление по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) заявило, что находится в тесном взаимодействии с властями Утрехта. Над ситуацией работает кризисная команда управления.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, нидерландское правительство проводит "кризисные переговоры" после стрельбы в Утрехте, сообщает Sky News.

Ранее полиция Утрехта сообщила о стрельбе в городе, также сообщается о пострадавших.

По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае.

СМИ сообщают, что стрелок все еще находится на свободе. Голландские СМИ сообщают, что полиция не исключает, что у стрелка могут быть соучастники.

Полиция подтвердила гибель одного человека.

Теги: #стрельба #нидерланды #терроризм
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