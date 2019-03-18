Нардеп Березенко не явился на допрос в Нацполицию в понедельник

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко в понедельник не прибыл на допрос в Национальную полицию по делу об избирательных схемах, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Народный депутат Украины Сергей Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции. Он был вызван сегодня на 10 часов в уголовном производстве по ч. 2 ст. 160", - сказал А.Шевченко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он добавил, что С.Березенко будет вызван на допрос повторно.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос относительно статуса С.Березенко, начальник департамента коммуникации отметил, что речь может идти о статусе свидетеля. "А уже (является ли свидетелем) или будет после того, как придет на допрос, я не готов сказать, так как здесь есть определенная процессуальная грань", - указал А.Шевченко.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в конце февраля в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовных процессах замглавы фракции БПП С.Березенко, сказал: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем (подкупа избирателей - ИФ). Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует".

Сам С.Березенко отверг свою причастность к подкупу избирателей и потребовал извинений от А.Авакова.

Позднее он заявил, что согласно информации Нацполиции его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.