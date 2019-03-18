Боевики с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций ООС, погиб украинский военный – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил, один украинский военный погиб, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток на линии боевого столкновения по состоянию на 12.00 зафиксированы уже 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. (…) В результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1998 года рождения", - говорится в сообщении Минобороны.

Так, с 6.40 в течение 25 минут с направления поселка Молодежное боевики выпустили 14 мин, преимущественно 120-го калибра, по позициям украинских военных в Катериновке. В районе хутора Вольный около 10.00 зафиксированы обстрелы со стороны противника из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Минобороны подчеркнули, что украинские военные осуществляли адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств.