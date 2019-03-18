События

12:13 18.03.2019

Задержана группа подозреваемых в убийстве военнослужащего-контрактника в Харьковской области

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Задержана группа подозреваемых в убийстве военнослужащего-контрактника в Харьковской области

Четверо жителей Харьковской области задержаны по подозрению в убийстве военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады, тело которого было найдено в воскресенье в лесу у с.Клугино-Башкировка Чугуевского района.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции (Харьковской области - ИФ) разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные молодые люди и 22-летняя жительница Харькова", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, убийство солдата заказала девушка. Во время совместного распития алкогольных напитков она сказала молодым людям, что военный якобы ее изнасиловал и предложила им убить его за вознаграждение. По словам девушки, на карте у военнослужащего была банковская карта с крупной суммой денег.

Военнослужащего убили в лесу: нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как он потерял сознание, у него забрали одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления. Вернувшись к девушке, они сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По факту происшествия открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 37-летний военнослужащий, уроженец Луганской области, отсутствовал на службе, начиная с 14 марта. Об этом были проинформированы соответствующие инстанции, его искали.

17 марта его тело было найдено в лесу у с.Клугино-Башкировка. Во время осмотра судмедэкспертом на его теле были обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.

Теги: #харьковская_область #задержание #убийство
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