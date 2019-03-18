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10:55 18.03.2019

Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

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Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

Группа нелегальных мигрантов из южной Азии и их переправщики, граждане Украины, были задержаны на границе с РФ пограничниками Луганского отряда из состава Объединенных сил на минувших выходных, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины в понедельник.

"После задержания группы из 8 иностранцев… на окраине н.п. Рассыпное охранники границы обнаружили и задержали двоих мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что они - граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Оперативники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев позвонил по телефону россиянин, житель российского приграничья, который сообщил украинцу, что ему и его товарищу необходимо будет встретить на границе восьмерых граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Гражданин РФ пообещал за это вознаграждение в размере $650.

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за путешествие через украинскую границу заплатили около $3,8 тыс, большую часть которых присвоил российский организатор преступления.

О задержаниях незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу с РФ, украинские пограничники известили смежную сторону, "однако, несмотря на беспрекословные доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад непрошеных гостей".

О произошедшем извещены сотрудники Нацполиции, которая начала в отношении причастных к незаконной переправке досудебное расследование по ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, на нарушителей государственной границы составлены административные материалы по ч.2 ст.204 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Теги: #госпогранслужба #нелегальные_мигранты #россия #украина
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