События

10:21 18.03.2019

В Киеве пиротехники уничтожили три боеприпаса времен войны

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В Киеве пиротехники уничтожили три боеприпаса времен войны

В Деснянском и Оболонском районах Киева обнаружено несколько боеприпасов времен Второй мировой войны, пиротехники Госслужбы по ЧС уничтожили эти снаряды.

Как сообщает в понедельник Главное управление ГСЧС в Киеве, 17 марта в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы на открытой территории неподалеку от ул. Космонавта Волкова жители обнаружили подозрительные предметы. Прибывшие на место пиротехники мобильного спасательного центра ГСЧС обнаружили два артиллерийских снаряда Д-76 мм времен Второй мировой войны.

В тот же день в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Оболонском районе Киева в лесу в Пуще-Водице прохожие обнаружили подозрительный предмет. Сотрудники пиротехнического подразделения обнаружили артиллерийский снаряд Д-45 мм.

Все обнаруженные боеприпасы - времен Второй мировой войны, группа пиротехнических работ изъяла эти снаряды и уничтожили их на полигоне.

Теги: #киев #гсчс #боеприпасы #украна
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