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08:24 18.03.2019

В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

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В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник подписал указ о назначении генеральным прокурором страны Гизата Нурдаулетова.

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в указе, размещенном на сайте главы государства.

Ранее в понедельник сенат дал согласие на назначение Г.Нурдаулетова на должность Генпрокурора.

55-летний Г.Нурдаулетов сменил в этой должности Кайрата Кожамжарова, который занимал пост с декабря 2017 года.

До нынешнего назначения Г.Нурдаулетов был первым заместителем генерального прокурора. В разные годы работал в органах следственного комитета и комитета национальной безопасности Казахстана.

Согласно Конституции Казахстана, генерального прокурора назначает и освобождает от должности президент республики с согласия сената парламента страны.

Теги: #генпрокурор #назначение #казахстан
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