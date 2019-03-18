Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Американская компания Google помогает Китаю и его военнослужащим, заявил президент США Дональд Трамп.

"Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!" - написал он в Твиттере в воскресенье.

Д.Трамп не уточнил, в чем именно заключается помощь компании Китаю.

Ранее на этой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным делам заявил, что работа Google косвенным образом приносит пользу китайским военным. Дж.Данфорд также не пояснил, на чем основывается этот вывод.

Кроме того Д.Трамп в Твиттере отметил, что Google помогал его сопернице по президентской гонке, бывшему госсекретарю США Хилари Клинтон, а не ему самому.