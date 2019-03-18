Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований десять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 марта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы…Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Новолуганское.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, трое боевиков НВФ уничтожены и четверо получили ранения.