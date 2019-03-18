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06:50 18.03.2019

Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

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Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

Полицейские задержали злоумышленника, который в воскресенье предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Около 17.00 на оперативную линию "102" позвонил неизвестный и сообщил, что главный железнодорожный вокзал  Львова заминирован.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб. Были эвакуированы около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции во Львоской области.

Полицейские установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение. Им оказался 20-летний житель одного из сел Пустомытовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения", - отметили в полиции.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает на срок от двух до шести лет лишения свободы.

Теги: #львовская #минирование #украина #вокзал
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