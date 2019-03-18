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05:26 18.03.2019

Колумбия продолжит оказывать поддержку почти тысяче дезертиров из Венесуэлы

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Колумбия продолжит оказывать поддержку почти 1 тыс. дезертиров из сил общественной безопасности Венесуэлы, следует из заявления министерства иностранных дел.

"Уважая свою приверженность солидарности и братству с венесуэльскими гражданами, которые были вынуждены покинуть свою страну, национальное правительство работает с послом в Колумбии, назначенным исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, в определении мер, которые позволили бы обеспечить среднесрочные решения для членов этой группы людей", - говорится в заявлении МИД.

В нем также уточняется, что до тех пор, пока данные решения не приняты, правительство Колумбии продолжит предоставлять венесуэльцам временное жилье и питание.

Данное заявление МИД Колумбии сделал после того, как дезертиры в пограничных городах Кукута и Вилья-дель-Росарио сообщили местным СМИ, что они опасаются выселения из приютов.

В сообщении министерства иностранных дел отмечается, что всего с 23 февраля на колумбийскую территорию прибыли около 1тыс. сотрудников венесуэльских сил безопасности и около 400 членов их семей.

Все члены этой группы были опрошены миграционными властями и получили базовую медицинскую помощь, правовую поддержку, временное жилье и питание.

"Каждый из них доставил свое оружие и форму, которые находятся в распоряжении колумбийских государственных сил. Они также заявили о прекращении любой военной деятельности", - говорится в сообщении.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

 

Теги: #венесуэла #дезертиры #поддержка #колумбия
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